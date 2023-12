No Hospital de São João, no Porto, a jornalista da CNN Portugal, Sofia Vieira da Silva, observa que a situação "está mais ou menos parecida" com a desta quinta-feira.

O tempo de espera para a pulseira amarela - casos urgentes - ronda as quatro horas. Segundo o site do Serviço Nacional de Saúde, estão cerca de 19 pessoas à espera para ser atendidas naquele hospital.

Já no caso das pulseiras verdes, os utentes estão a esperar uma média de cinco horas. Aguardam, no momento, cerca de nove pessoas.