Hospital em Cartum com corpos espalhados por várias salas: a visão de João Soares, um dos portugueses apanhados no conflito do Sudão. “Desde sábado estamos barricados”

Com os confrontos no Sudão a intensificar-se, olhamos para os 16 cidadãos portugueses naquele país. Como seria de esperar, querem sair o mais depressa possível, mas não há neste momento condições de segurança para que os estrangeiros possam ser retirados. Falámos com um desses portugueses na cidade onde os confrontos estão mais violentos. As imagens desta peça são de conteúdo sensível.