Hospital queria entregar a criança portuguesa ao pai, a polícia espanhola decidiu entregá-la à mãe: informações exclusivas

Há dois anos que Igor Brito perdeu rasto ao filho, que foi levado pela mãe, num alegado caso de rapto parental. O menor terá sido levado para o Dubai e, entretanto, deu entrada num hospital de Vigo. Quando foi contactado pelo tribunal português, a esperança renasceu para este pai que não via nem tinha notícias do filho de apenas quatro anos de idade. Esta sexta-feira, a criança voltou a ser entregue à mãe pela polícia espanhola, embora o pai tenha direito a ficar com o filho às sextas, sábados e domingos