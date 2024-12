Houve ou não desproporcionalidade? Opiniões dividem-se após operação policial no Martim Moniz

O Presidente da República quer saber se a atuação da PSP no Martim Moniz foi proporcional, já esquerda e direita dividem-se sobre o que aconteceu. No próprio bairro onde tudo aconteceu, as pessoas também estão divididas. Os imigrantes falam em "humilhação", o presidente da Junta em "racismo" e "show off", mas há quem compreenda a operação policial por causa, dizem, dos assaltos e da insegurança