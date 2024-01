"Houve sectarismo": Adrião fora das listas do PS critica "défice de maturidade e de cultura democrática" de membros do PS mas elogia Pedro Nuno

Daniel Adrião está fora das listas do PS para as eleições legislativas, depois de ter descido da quinta posição nas listas por Coimbra, para a qual foi convidado por Pedro Nuno Santos, para o sexto lugar. “Não estaria bem com minha consciência se tivesse aceitado essa situação. A decisão devia ser mantida, não via nenhuma justificação plausível para a alteração”