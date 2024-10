Houve um acidente na pedreira de Borba e o autarca acabou acusado de cinco homicídios

Seis anos depois, arrancou em Évora o julgamento sobre a tragédia da estrada de Borba que ruiu, de um momento para o outro, provocando a morte a cinco pessoas: dois operários da pedreira que funcionava por baixo e três homens que circulavam de carro na altura do colapso. O principal arguido é o presidente da câmara de Borba, que está acusado de homicídio. Confrontado com inúmeras atas que dão conta do mau estado em que se encontrava a estrada, António Anselmo respondeu ao tribunal que nunca lhe disseram que a estrada iria cair.