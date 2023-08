Hugo Guilherme Castro Ferreira: este é o nome do primeiro bebé português concebido após a morte do pai

Nasceu esta quarta-feira Hugo Guilherme Castro Ferreira, a primeira criança concebida após a morte do pai em Portugal. No Centro Materno-Infantil do Norte, o jornalista Emanuel Monteiro, que acompanhou este caso, dá mais pormenores. Hugo nasceu com recurso a cesariano e, nestas primeiras horas, mostra ser um bebé calmo e tranquilo.