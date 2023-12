Human Rights Watch: invocação do artigo 99 da ONU por Guterres foi essencial para cessar-fogo

António Guterres recorreu ao artigo 99 da Carta das Nações Unidas para instar o Conselho de Segurança a “evitar uma catástrofe humanitária.” A CNN Portugal falou com Bill van Esveld, especialista em temas do Médio Oriente na Human Rights Watch sobre to tema. Bill van Esveld diz que foi uma decisão importante da parte do Secretário-geral, pois levou ao centro de decisão da ONU a possibilidade de estabelecer um cessar-fogo. O importante era que os EUA não vetassem a iniciativa, o que acabou por acontecer.