"Icon": Chiara Ferragni, Camila Coelho e muitos mais para debater o poder da influência e o seu impacto

Nos dias 4, 5 e 6 de junho, na Meo Arena, em Lisboa, a conferência ICON vai debater a evolução do fenómeno da influência e o seu impacto na sociedade, na economia e nas empresas.

A programação do ICON contará com figuras de renome nacional e internacional, como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson, Cristina Ferreira, Loren Gray, Lucas Rodrigues (Lucas With Strangers), Brodie Carr, Bruno Casanovas, Luís Correia ou Nuno Agonia, entre outros especialistas que irão debater as novas oportunidades de influência na era digital, estratégias de sucesso e tendências emergentes.