Idade da reforma deveria aumentar em 2024, mas Governo recusa seguir a fórmula que criou

Os dados oficiais mostram que os portugueses estão a viver mais tempo, mas o Governo já assumiu que não vai aumentar a idade da reforma. Ou seja, não vai seguir as regras que o próprio Governo criou. Quando a esperança média de vida aumenta, o fator de sustentabilidade mexe e logo a idade da reforma sobe e as pensões antecipadas sofrem cortes. Segundo os dados do Censos, foi isto que aconteceu. O INE confirmou, mas, à TVI, o Governo diz que não vai incorporar estes dados no cálculo das reformas.