Identificados por vídeo, Fernando Madureira e "Polaco" foram a Tribunal por suspeita de agressão a agentes da PSP

Um agente da PSP identificou Hugo Carneiro, conhecido como Polaco, nas imagens das agressões de adeptos do FC Porto contra rivais do Benfica, antes de um jogo de hóquei. Polaco é um dos nove adeptos suspeitos de agressão a elementos da polícia que protegiam a chegada de adeptos benfiquistas que chegavam de metro ao Estádio do Dragão. O julgamento deste caso está a decorrer no Tribunal do Bolhão, no Porto