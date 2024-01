Idosa de 80 anos morreu nas urgências do Hospital de Penafiel

Eram 19:15 quando a mulher de 80 anos deu entrada no Hospital Padre Américo, em Penafiel. Três minutos depois foi triada com pulseira laranja. Tratava-se de uma situação muito urgente. Acabou por morrer na maca dos bombeiros que a transportavam. O óbito foi declarado às 20:00. Em comunicado, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e informou que se tratava de uma doente em fim de vida e sem critérios para qualquer manobra invasiva de reanimação. Apesar de reconhecer que o hospital está sob enorme pressão, a instituição garante que "as ações tomadas teriam sido as mesmas em circunstâncias diferentes".