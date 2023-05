Um idoso de 84 anos foi espancado junto a uma escola, na Maia, depois de ter sido confundido com um predador sexual.

A vítima estava a passear junto ao estabelecimento de ensino e falou com as crianças que estavam no recreio, o que levantou suspeitas dos pais, que alertaram a polícia.

Depois do alerta, o idoso foi abordado por um homem que o agrediu com violência.