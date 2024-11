IGAS investiga se houve favorecimento ao diretor do SNS para fazer cirurgia não urgente

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) está a investigar um possível favorecimento numa cirurgia realizada pelo atual diretor executivo do SNS no Hospital de Vila Nova de Gaia. Em causa está uma denúncia anónima de que Gandra D'Almeida terá desrespeitado as regras das listas de espera e terá passado à frente de outros doentes.