IL fora da AD: "Uma certa deriva de exclusivismo e purismo não faz falta a este entendimento entre PSD e CDS"

António Lobo Xavier saúda a "decisão absolutamente imperiosa" da coligação entre PSD e CDS para as próximas eleições e sublinha que prefere uma solução que não inclua a Iniciativa Liberal, dado o histórico do rompimento do acordo de governação sucedido nos Açores que, afirma o comentador, teve por base a oposição da IL a um "fortíssimo programa social". "Não é possível ter um governo de coligação chantageado pelo não tratamento dos programas sociais", conclui.