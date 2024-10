IL quer privatizar 30 empresas do Estado, inclusive a RTP. PCP quer deixar cair o IRS Joven

Só o PS e o Chega podem, de facto, garantir a aprovação do Orçamento do Estado, que se tornou numa batalha imprevisível. Os restantes partidos pouco podem fazer a não ser contribuir com propostas alternativas às do Governo. A Iniciativa Liberal quer privatizar 30 empresas, desde a TAP à RTP. Já o Partido Comunista aposta em recentrar a discussão no reforço do SNS e do sistema de pensões.