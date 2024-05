Imagens mostram ataques orquestrados por jovem português que provocaram o pânico no Brasil

Alertamos para a violência das imagens.

O ataque numa escola em São Paulo, no Brasil, orquestrado por um jovem português a partir da Internet, deixou marcas até aos dias de hoje. Tirou a vida a uma jovem de 17 anos e deixou mais três feridos. A TVI teve acesso aos vídeos do ataque na escola brasileira e aos testemunhos de mães de vítimas que irão ficar marcadas para sempre. O atacante foi um jovem de 15 anos, que agiu instigado por um português, também menor, com 17 anos, entretanto detido pela Polícia Judiciária.