Imane Khelif tem uma das provas mais duras dos Jogos Olímpicos: vencer o preconceito

Um combate de boxe gerou um dos momentos mais polêmicos até agora nos Jogos Olímpicos. As pugilistas Imane Khelif e Lin Yu-Ting apresentam as duas níveis altos de testosterona, a chamada hormona masculina. Aliás, a atleta da Argélia já tinha sido acusada de não ser uma mulher, por uma rival italiana. Ora, face à grande polémica gerada em volta do assunto, o Comité Olímpico Internacional foi obrigado a intervir em defesa das atletas.