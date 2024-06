"Impede-nos de avançar para a verdadeira vitória": Benny Gantz demite-se depois de ter lançado ultimato a Netanyahu

Demitiu-se Benny Gantz, ministro do gabinete de guerra do governo de Israel, que não concorda com a forma como Benjamin Netanyahu está a conduzir a operação na Faixa de Gaza. Pede agora a convocação de eleições. De Gaza, chegam testemunhos que alegam que as forças israelitas dispararam indiscriminadamente sobre civis durante a operação de resgate de quatro reféns no sábado.