"Imperial é fino" é o novo single de Ana Bacalhau em dueto com Cláudia Pascoal

Novo single de Ana Bacalhau, em dueto com Cláudia Pascoal, promete tocar nas palavras portuguesas menos consensuais. Afinal, é bica ou cimbalino, cadeado ou aloquetes, cabide ou cruzeta, ténis ou sapatilhas? Nesta música cabem todas e a TVI foi acompanhar a gravação do videoclipe, na reitoria da Universidade do Porto.