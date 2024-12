A morte de um ente querido traz dor e muita burocracia do Estado. Com ela vêm também muitos gastos em impostos - que não são iguais para todos, dependendo do parentesco e ligação ao falecido. Afinal, quanto ganha o Estado com a morte de alguém? Fizemos as contas.

Sabia que se decidir casar depois dos 60 anos o Estado diz que já não tem idade para tomar decisões sobre o seu dinheiro? Isto porque, se duas pessoas com 60 anos casarem, o Estado proíbe-as de casar no regime de comunhão de bens.