"Imune e impune". Donald Trump está pronto para "perdoar-se a si próprio" nos vários processos

No seu habitual espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI, Paulo Portas analisou a “vitória nítida” de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas, que entregou aos republicanos não só a presidência como o Senado e, muito provavelmente, a Câmara dos Representantes. No entanto, o comentador acredita que esta é uma vitória que pode trazer alguns riscos.