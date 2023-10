Incêndio em Viseu fecha trânsito. Centenas de bombeiros apoiados por meios aéreos no combate

Um incêndio em Vouguinha, Viseu, está a preocupar as autoridades. Estão mais de 170 bombeiros no terreno, apoiados por meios aéreos. O combate está dificultado por se tratar de uma zona de pinhal. Não há casas em risco. O trânsito foi encerrado no local. Análise ainda do comandante Jorge Mendes, que fala numa rápida resposta dos bombeiros.