Incêndios juntam-se para formar mega-fogos: esta idosa não resistiu

O mapa do país revela um cenário ainda mais grave do que o de segunda-feira. Os incêndios de grandes proporções multiplicaram-se e, em alguns casos, estão a fundir-se entre si, como ocorre nos fogos que atingem Carregal do Sal, Mangualde e Nelas, no distrito de Viseu. Uma idosa de 83 anos não resistiu à ameaça das chamas, acabando por falecer após uma paragem cardiorrespiratória.