Os incêndios que deflagraram no Chile fizeram mais de 130 mortos e centenas de desaparecidos e desalojados.

Agora que as chamas parecem perder força, os cientistas apontam as alterações climáticas e o fenómeno El Niño como as causas principais para o nível de violência destes incêndios - e avisam que é humanamente impossível travar este tipo de fogos.