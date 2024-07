"Incrédula e perplexa": procuradora não gostou das declarações de Marcelo e da ministra, mas nunca ponderou demitir-se

Na primeira entrevista que deu em seis anos de mandato, a procuradora-geral da República diz que recebeu mal as palavras do Presidente da República, que considerou a sua atuação maquiavélica, e também da ministra da Justiça, que defendeu que o MP precisava de uma liderança que pusesse “ordem na casa”. Lucília Gago garante que Marcelo Rebelo de Sousa nada teve a ver com o comunicado que acabou por levar à demissão de António Costa.