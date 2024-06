Alexandra Reis foi despedida da TAP e levou uma indemnização de 500 mil euros - a polémica fez cair o então ministro Pedro Nuno Santos.

Cristina Dias saiu da CP com uma indemnização de 80 mil euros. A atual secretária de Estado da Mobilidade já teve de dar explicações no Parlamento mas, até agora, o seu caso não teve impacto no Governo.

Veja as semelhanças e as diferenças entre estes dois casos.