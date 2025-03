Iniciativa Liberal aprova listas para as legislativas e quer polémicas de Montenegro fora da campanha

Amanhã, a TVI vai divulgar uma grande sondagem para as legislativas, numa altura em que parece claro que, à medida que avançamos nesta pré-campanha, os casos que envolvem o primeiro-ministro estão no centro do discurso político e provavelmente vão contaminar os debates e a campanha eleitoral. Mas há uma exceção: a Iniciativa Liberal promete centrar o discurso exclusivamente nas propostas do partido para o país.