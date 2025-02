Iniciativa Liberal vai avançar com candidato às eleições presidenciais. Nome será revelado amanhã

A Iniciativa Liberal também vai entrar na corrida às presidenciais. O nome do candidato ou candidata vai ser apresentado amanhã, quando encerrar a nona convenção do partido. Rui Rocha volta a disputar a liderança do partido, mas já elencou prioridades. Para além das presidenciais, as autárquicas. E mantém a tensão com Luís Montenegro. Hoje acusou o Governo de "publicidade enganosa".