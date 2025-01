Insegurança nas escolas: injúrias, agressões, furtos e tráfico de droga no recinto escolar

No "Caso da Semana", falamos de insegurança nas escolas. Há cada vez mais crimes nos recintos escolares ou nas suas imediações. Na semana passada, um jovem agrediu outro com uma catana, junto à Escola Secundária S. João do Estoril, em Cascais.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) conta que haja "uma subida do número de ocorrências em contexto escolar". Os "crimes mais reportados são ofensas à integridade física, ameaças e injúrias", sendo que as agressões físicas estão a aumentar.