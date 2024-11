Instabilidade na Saúde. Chefe de urgência do São Francisco Xavier apresenta demissão

Há mais uma demissão a comprometer o funcionamento dos hospitais da Grande Lisboa. O diretor da urgência do São Francisco Xavier bateu com a porta em desacordo com a organização da unidade de saúde. Já no mês passado, o Amadora-Sintra perdeu parte da equipa de cirurgia geral. A Ordem dos Médicos alerta para a situação crítica que se vive.