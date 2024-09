Insultaram Ferro Rodrigues e Gouveia e Melo há três anos. Agora foram acusados

O Ministério Público acusa 12 negacionistas da covid-19 que, em 2021, insultaram Ferro Rodrigues e o Almirante Gouveia e Melo. Os cidadãos são acusados de injúria agravada e ofensa à integridade física. O despacho do DCIAP de Lisboa, a que a TVI teve acesso, revela que as 12 pessoas diretamente envolvidas continuarão a aguardar julgamento com termo de identidade e residência.