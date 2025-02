Inteligência Artificial faz as delícias de Trump: este é um dos vídeos do momento

Donald Trump partilhou na noite passada um vídeo sobre o futuro de Gaza que é no mínimo bizarro, mas que não deixa de corresponder aos planos que o presidente dos Estados Unidos tem para o território. No vídeo, feito por inteligência artificial, aparecem estátuas de Trump em ouro e Gaza num enorme transformada numa resort de luxo, a já famosa riviera do Médio Oriente.