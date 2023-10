Atenção: conteúdo sensível

Uma investigação conduzida pela agência de notícias Associated Press (AP) concluiu que as mortes no hospital Al-Ahli, em Gaza, foram quase certamente causadas por um rocket palestiniano.

A AP reuniu vários vídeos e fotografias que mostram uma arma desse tipo a cair na direção do hospital e submeteu-os à análise de vários especialistas, que estão seguros de que não houve um ataque israelita.