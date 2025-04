Investigação procura quarto suspeito no caso da jovem violada em Loures

Há uma nova informação sobre a violação de uma jovem de 16 anos em Loures. Segundo a investigação que ainda decorre, pode ter havido uma quarta pessoa no momento do alegado crime, mas não foi feita ainda qualquer detenção. A TVI esteve no local do crime e conta agora alguns detalhes sobre o que aconteceu. Trata-se de uma investigação que pode ver na íntegra esta noite no Exclusivo, do Jornal Nacional