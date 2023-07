Investigação TVI/CNN: Juntas de Lisboa fazem contratos de milhares de euros com colegas de partido

As Juntas de Freguesia de Lisboa fazem contratos com militantes dos partidos que ganharam as Juntas. A maior parte por serviços de consultoria e assessoria. É o caso da Junta do Lumiar, liderada por Ricardo Mexia. Contratou Patrícia Brito Leitão, militante do PSD citada na Operação Tutti Frutti. Para Ricardo Mexia, não há qualquer tipo de favorecimento ou incompatibilidade.

Também na Junta de Freguesia de Arroios, Madalena Natividade, que faz parte do grupo do CDS na Assembleia Municipal de Lisboa, adjudicou dois contratos ao seu colega de bancada Francisco Camacho, também líder da Juventude Popular.

Com Henrique Magalhães Claudino e JM