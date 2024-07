Multiplicam-se os apelos à contenção de Israel, depois de um ataque no norte do país ter provocado 12 mortos no sábado.

Em Israel, o gabinete de guerra israelita está reunido para decidir uma resposta ao ataque atribuído ao Hezbollah. O Governo já garantiu que a resposta vai ser pesadak.

Mas até os Estados Unidos apelam que haja contenção e o Irão alerta que uma resposta de Israel vai levar a mais instabilidade.