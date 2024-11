"Iremos libertar toda a província e zonas rurais". Rebeldes tomam metade da cidade de Alepo

As forças jihadistas controlam já metade da cidade de Alepo, na Síria, dois dias depois de uma ofensiva surpresa contra o regime de Bashar al-Assad. A Rússia e as tropas do governo sírio respondem com bombardeamentos a Alepo e Idlib. O exército diz que retirou temporariamente as tropas do terreno, para se preparar para uma contraofensiva.