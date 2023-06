Estão estáveis as crianças que foram encontradas na selva amazónica. Os quatro irmãos estão agora no Hospital Militar Central em Bogotá a receber apoio psicológico e nutricional e ainda a fazer exames e análises.

A descoberta dos irmãos após 40 dias perdidos na selva faz dos menores as estrelas do país, com visitas das mais altas figuras do estado como Presidente da República. Gustavo Petro foi dos primeiros a visitá-los.