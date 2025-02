Israel adia libertação de 600 palestinianos

Israel diz que a libertação de mais de 600 prisioneiros palestinianos só pode acontecer depois duma reunião de emergência do gabinete de segurança. As declarações do primeiro-ministro aconteceram após o Hamas ter libertado seis reféns este sábado, numa iniciativa que chegou a estar ameaçada depois dos islamistas terem devolvido um cadáver que não correspondia a uma refém.