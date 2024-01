Israel anunciou que morreram oito mil militantes do Hamas durante os combates no norte da Faixa de Gaza.

Afirma ainda que concluiu o desmantelamento da estrutura militar do grupo islâmico na região.

O porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, também adiantou que há terroristas no norte do território a agir de forma esporádica e sem comando, mas que Israel está concentrada no centro e no sul do enclave.