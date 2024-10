Israel assinala aniversário do massacre de 7 de outubro

O 7 de outubro de 2023 entrou na história de Israel como um dia trágico. Às mãos do Hamas morreram nesse dia 1.200 pessoas e os terroristas fizeram mais de 250 reféns. Ao longo do último ano, saíram de Gaza 154, mas poucos foram recuperados com vida. Por todo o país, um ano depois, os israelitas curvaram-se perante a memória do dia.