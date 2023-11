Já há combates diretos entre o exército de Israel e elementos do Hamas no norte da Faixa. As tropas de Telavive bombardearam pela terceira vez o maior campo de refugiados do território palestiniano.

Israel diz que vários elementos do Hamas foram mortos, entre os quais, o líder das brigadas antitanque. A ONU insiste que os bombardeamentos indiscriminados podem constituir crimes de guerra.