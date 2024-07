Israel atacou e agora vem aí uma resposta do Irão. Mas quando e como?

Um ataque cirúrgico por parte de Israel matou o líder político do Hamas, que se encontrava em Teerão. E num instante aumentou a tensão no Médio Oriente, com o Irão a prometer uma resposta e vários países da região a condenar a ação de Telavive. Israel ainda não reivindicou o ataque, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma comunicação ao país onde afirmou que Israel desferiu "golpes severos" aos seus inimigos nos últimos dias e que está pronto para qualquer cenário.