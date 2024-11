Israel avalia proposta de cessar-fogo no Líbano enquanto chuvas e marés agravam situação em Gaza

O governo israelita vai apreciar, esta terça-feira, a proposta de cessar-fogo no Líbano apresentada pelos Estados Unidos e pela França. O ministro israelita da Defesa disse à enviada especial da ONU ao Líbano que, mesmo que haja cessar-fogo, Israel não vai parar de atacar no sul do país caso haja alguma ameaça do Hezbollah. Entretanto, em Gaza, a situação humanitária agravou-se substancialmente devido ao mau tempo.