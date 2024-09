Israel continua a bombardear o Líbano para preparar terreno para uma invasão terrestre

A Força Aérea Israelita não para de bombardear alvos no Líbano, predominantemente no sul, mas também já perto de Beirute e no vale de Bekaa, um grande bastião do Hezbollah. Numa visita às tropas no norte de Israel, o chefe do estado-maior deu o mais claro sinal até agora de que uma invasão do Líbano estará iminente.