As forças israelitas prosseguem as operações no maior hospital da Faixa de Gaza, com escavações para chegarem aos túneis onde acreditam está um centro de operações do Hamas.

Há confrontos intensos nos arredores do hospital entre as tropas israelitas e a jihad islâmica.

No centro da Faixa de Gaza, em Khan Yunis, a população está a receber indicações para abandonar a cidade e seguir mais para sul.