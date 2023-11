Israel encontra corpo de refém perto de al-Shifa enquanto passa hospital a pente fino

O exército de Israel mantém-se no interior de al-Shifa, o maior hospital de Gaza, a investigar os recantos do complexo. As provas apresentadas até agora são, no entanto, desvalorizadas e até ridicularizadas pelo Hamas. Ao fim do dia, o exército israelita anunciou que nas imediações do hospital foi encontrado o corpo de uma refém israelita de 65 anos.