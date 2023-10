Israel, Guterres, Paddy e Miss Portugal: Miguel Sousa Tavares na íntegra

Miguel Sousa Tavares comenta o conflito no Médio Oriente, a polémica com Paddy Cosgrave que obrigou o fundador da Web Summit a apresentar a demissão, as críticas a António Guterres e a atribuição do prémio Miss Portugal a uma mulher transgénero.

Na "5ª Coluna", novo espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares adverte que os ataques a que temos assistido no Médio Oriente ainda são só o início e que

"a grande matança ainda aí vem".

Sobre a polémica em torno do fundador da Web Summit, o comentador confessa que nunca foi "fã" de Paddy Cosgrave nem do evento em si, mas sugere ao Presidente da República que dê "uma palavrinha" de solidariedade para com o irlandês. "Não é só dar abraços quando tudo corre bem", ironiza.

O comentador defende ainda o secretário-geral das Nações Unidas, que esta semana foi acusado de "justificar" o ataque do Hamas. "Onde está a mentira" nas declarações de Guterres?, questiona.

Para fechar o espaço de comentário, Miguel Sousa Tavares critica a atribuição do prémio Miss Portugal a uma mulher transgénero. "Quem se elegeu não foi uma mulher bonita, foi uma operação ou várias de cirurgia plástica e tratamentos moleculares", diz.