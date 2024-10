Israel intensifica ataques no norte de Gaza: há registo de dezenas de mortos

Israel está a intensificar a pressão no norte de Gaza, numa altura em que se teme uma ordem de retirada de todos os habitantes da região. Em Jabalia morreram mais dez pessoas e 40 ficaram feridas durante um ataque que ocorreu enquanto se encontravam numa fila para receber comida. O governo de Netanyahu bombardeou ainda outro campo de deslocados à porta de um hospital, no centro do enclave palestiniano.